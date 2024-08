Eccellenza a girone unico, faccia a faccia tra le favorite

PUGLIA – La caccia alla promozione in Serie D parte dalla composizione del campionato di Eccellenza pugliese. Le venti squadre ai nastri di partenza hanno ricevuto comunicazione della partecipazione al girone unico 24/25, che torna dopo l’ultima volta nella stagione 19/20.

La gerarchia, al momento, è soltanto una mera analisi sulla carta. Il Barletta grandi firme non vuole perdere tempo dopo il mancato ripescaggio in quarta serie e si candida con largo anticipo al ruolo di squadra da battere, ma anche le altre squadre della BAT puntano ad ostacolare il cammino dei biancorossi: Bisceglie in primis dopo la delusione contro il Costa d’Amalfi, ma anche la mina vagante Unione Calcio e le due outsider Canosa e Spinazzola, con i rossoblù intenzionati a giocarsela ad armi pari dopo l’handicap in classifica della scorsa annata.

Con il ritorno al girone unico, allo stesso traguardo del primo posto ambiscono anche le squadre salentine che torneranno a confrontarsi con la parte centro-settentrionale della Puglia. Riflettori puntati principalmente sul Gallipoli, che dopo la retrocessione ai playout contro l’Angri intende tornare immediatamente nella categoria superiore. Riconferme di spessore che passano dal faro del centrocampo Alex Scialpi ma non solo.

La regola degli under imporrà lo schieramento di due elementi, un classe 2005 e un 2006. Tre settimane di calciomercato, amichevoli e ritiri, poi il via il 25 agosto con il campionato: 38 partite per decretare i verdetti ed eleggere la vincitrice della massima categoria regionale.

