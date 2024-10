Dossieraggi, Meloni: ‘Saremo implacabili con i funzionari infedeli’

La premier Giorgia Meloni ha annunciato la creazione di un tavolo tecnico per varare una nuova iniziativa del governo contro i dossieraggi.

Sul fronte della cybersicurezza, il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha confermato l’imminente arrivo di un decreto per proteggere le banche dati nazionali. Intanto, prosegue l’inchiesta della Procura di Milano su una rete di cyber-spie, in cui emergerebbe anche la presenza di una talpa che forniva informazioni sul Centro anti cyber-crime della Polizia Postale.

Parallelamente, il governo intensifica le misure sui migranti: le norme sui Paesi sicuri saranno inserite come emendamento al decreto flussi. La Procura di Milano, inoltre, ha confermato la richiesta di processo per la ministra del Turismo, Daniela Santanchè, accusata di falso in bilancio nel caso Visibilia.

