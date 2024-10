Fuori onda su Striscia la notizia, D’Attis: “Rivelazioni? Scoperta l’acqua calda”

ROMA – Il vicepresidente della Commissione nazionale Antimafia, l’on Mauro D’Attis di Forza Italia, interviene dopo il “fuori onda” sulla trasmissione Mediaset “Striscia la notizia” su Canale 5 e spiega l’accaduto.

“C’è una registrazione di un fuori onda diffusa da Striscia la Notizia, estrapolata a regola d’arte, afferma l’On D’Attis, in cui il sottoscritto dice: “I sistemi italiani di sicurezza stanno tutti nelle mani degli israeliani… dei cinesi”.

Un’affermazione che viene riportata come “rivelazione”, quando la notizia decisamente non c’è: nell’arco del discorso, prosegue il parlamentare azzurro, avevo ben spiegato di riferirmi alle aziende che producono i sistemi di sicurezza che, notoriamente, sono soprattutto cinesi e israeliani. Per quanto concerne, invece, il fatto che io abbia definito “colabrodo” il sistema usato dall’impiegato bancario o da Striano, conclude Mauro D’Attis, credo di aver scoperto l’acqua calda dal momento che addirittura un impiegato di banca ha potuto effettuare migliaia di accessi a numerosi conti bancari letteralmente indisturbato. Non capisco dove sia la notizia. Quanto ai produttori dei sistemi, un’altra scoperta sensazionale. Diciamo che possiamo occuparci di cose più serie”.

Foto in evidenza estratta dalla video pubblicato sulla pagina Facebook di “Striscia la notizia”

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author