Domenica di fuoco per le salentine impegnate in Serie D

Sarà una domenica di fuoco quella che attende le salentine impegnate in Serie D. Il Casarano sarà ospite di un Martina che al momento occupa meritatamente il secondo posto della classifica, e che al Tursi è ancora imbattuto. Un impegno non facile per i rossazzurri di Beppe Laterza, che dovranno anche tener conto delle scorie rilasciate dal match infrasettimanale di coppa. Le serpi inseguono quello che potrebbe essere il terzo successo di fila in campionato.

Proverà a sbloccarsi in trasferta il Nardò di Nicola Ragno, che fino ad ora ha collezionato solo sconfitte nelle gare giocate fuori casa tra Andria, Gravina e Casarano. Domenica i granata saranno ospiti della capolista Team Altamura, una delle quattro formazioni ancora imbattute in campionato, nonché la miglior difesa al pari di Paganese e Fasano.

Match ben più alla portata quello del Gallipoli, che vive però un momento alquanto differente rispetto ai cugini salentini. I giallorossi sono infatti reduci da due sconfitte di fila e l’ultimo successo è datato 10 settembre. Dopo la prima giornata, infatti, sono arrivati tre ko e due pareggi, per un totale di cinque punti conquistati in sei giornate. Non pochissimi se si pensa all’obiettivo salvezza, ma domenica con il Manfredonia la ciurma di Carrozza sarà quasi costretta a fare bottino pieno a Ugento. Un derby tra neopromosse, con i biancazzurri che non hanno ancora trovato la prima gioia del proprio campionato. Un fattore, questo, che rende i ragazzi di Franco Cinque ancora più pericolosi del dovuto, ma il Gallipoli sarà chiamato a vincere se si vorrà uscire dalla zona calda della classifica.

