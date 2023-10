Serie D/H: Quattro derby pugliesi in programma per la 7^ giornata

Quattro derby pugliesi in programma per il settimo turno di campionato il Serie D. La capolista Team Altamura ospiterà il Nardò, con gli ospiti a caccia del primo successo esterno del proprio campionato ed i padroni di casa che avranno tutte le intenzioni di continuare a far bene, proteggendo la vetta della classifica. Insidia i biancorossi il Martina, cha giocherà a sua volta in casa contro un Casarano in forma ed in salute. Il primo posto dista un punto, così come anche il terzo, presidiato dalla Fidelis Andria, impegnata nel derby tutto biancazzurro con il Fasano. I federiciani sfideranno nella Città della Selva la formazione di Luca Tiozzo, al momento a pari punti. A quota 12 ci sono infatti Fidelis, Fasano e Paganese, con i campani che giocheranno in casa contro la mina vagante Rotonda. Fuori dalla zona playoff troviamo appaiate a quota 10 punti Gelbison e Barletta, che si sfideranno al Puttilli. Obiettivo continuità per i biancorossi, reduci da due vittorie consecutive e che in casa hanno raccolto fino ad ora le migliori soddisfazioni. Fra le mura amiche, ha infatti ad oggi fatto meglio solo l’Altamura. A caccia di punti anche il Gallipoli, che ospiterà a Ugento il Manfredonia in una sfida fra neopromosse. Le due compagini tornano ad affrontarsi dopo la finale dei playoff di Eccellenza dello scorso anno: un confronto che in Serie D manca dalla stagione 2015/2016. Matera-Bitonto sarà l’unico match di impronta apulo-lucana. I neroverdi, ossia il peggior attacco del girone con appena un gol realizzato in sei giornate, proveranno a sgambettare la formazione dei Sassi in Basilicata, dove la vittoria manca da un mese. Il Gravina sarà di scena ad Angri, in casa di una formazione reduce da tre vittorie consecutive, quattro se si considera anche il turno di coppa. I gialloblù, invece, vengono da tre ko di fila. Completa il quadro della settima giornata il derby campano fra Santa Maria Cilento e Palmese.

