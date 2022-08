Roma – Arriva la norma per salvare l’ex-Ilva, ora Acciaierie d’Italia, acciaieria partecipata in minoranza dallo Stato attraverso Invitalia per aiutarla ad uscire dalla crisi di liquidità. Come anticipato dai ministri dello Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti e del Lavoro, Andrea Orlando nel vertice di mercoledì. Il decreto legge Aiuti bis prevede per il sostegno della siderurgia, la possibilità di sottoscrivere aumenti di capitale fino a un miliardo.

Nella norma non si fa esplicito riferimento all’Ilva, ma si autorizza Invitalia a sottoscrivere aumenti di capitale idonei al rafforzamento patrimoniale. Il governo è intervenuto dopo i versamenti, sotto le attese, del contributo dovuto dagli operatori energetici per gli extraprofitti conseguiti. Il decreto Aiuti bis, approvato da Consiglio dei ministri, e’ salito ad un totale di 17 miliardi di interventi che riguardano famiglie e imprese con la proroga delle bollette e delle misure per i carburanti, la rivalutazione delle pensioni e un ulteriore taglio del cuneo fiscale ma anche “misure a sostegno delle aziende agricole contro la siccità e misure per gli enti territoriali”