Disturba la quiete pubblica ad Andria, allontanato 35enne straniero

ANDRIA – Disturbava la quiete pubblica nella zona residenziale di via Cotugno, nei pressi di via Trani ad Andria. La Polizia Locale del comune federiciano ha disposto l’allontanamento e il deferimento all’Autorità Giudiziaria di un 35enne di nazionalità straniera, senza fissa dimora, che ha causato momenti di caos in più punti del quartiere.

L’episodio risale allo scorso 22 gennaio, quando l’individuo avrebbe prima suonato i campanelli di diversi condomini, per oi passare a calci a portoni e bidoncini della spazzatura, fino all’atteggiamento molesto nei confronti di alcuni passanti molestati con sputi e insulti.

Le indagini della Polizia Locale hanno permesso di rintracciare l’uomo nella giornata di venerdì, disponendone l’allontanamento e il deferimento all’Autorità Giudiziaria. Notificato anche il divieto di accesso alle aree urbane, dopo che nei giorni scorsi il 35enne ha stazionato nei pressi del Pronto Soccorso, rendendolo non accessibile.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author