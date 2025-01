Discarica San Procopio, Lodispoto fiducioso su operato Provincia

BARLETTA – La discarica di San Procopio tra gli indirizzi prioritari della BAT. Il mese di febbraio sarà determinante per le evoluzioni di carattere ambientale che riguardano il sito alle porte di Barletta. Venerdì il tavolo di confronto tra Comune e associazioni, che non discuterà solo delle polveri industriali in via della Misericordia ma anche di ciò che riguarda l’ampliamento dell’impianto in capo alla società Daisy. Sull’argomento si è espresso anche il presidente della sesta provincia pugliese Bernardo Lodispoto, che si dice fiducioso sull’operato degli enti provinciali in vista della conferenza di servizi del 20 febbraio.

Tra tre settimane, infatti, si discuterà del procedimento autorizzativo unico regionale, relativo al progetto di modifica sostanziale del sito per rifiuti speciali non pericolosi. La discarica di San Procopio continua a tenere banco, con la cittadinanza che si oppone all’ampliamento.

