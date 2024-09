Disagi Ferrovie Sud Est: interrogazione urgente di Renato Perrini

Negli ultimi giorni, numerose segnalazioni, soprattutto da parte dei genitori degli studenti, hanno denunciato i continui ritardi, soppressioni e disagi nel servizio pubblico lungo le tratte delle Ferrovie del Sud Est (FSE). “La situazione è resa ancora più difficile dalla mancanza di autobus moderni e adeguati alle necessità di mobilità, causando gravi inefficienze per gli utenti, in particolare nelle aree periferiche”, spiega in una nota Renato Perrini, capogruppo regionale di Fratelli d’Italia.

“La chiusura di alcune officine di manutenzione, come quella di Bari, ha aggravato ulteriormente la gestione dei mezzi, aumentando i guasti e riducendo la qualità del servizio – aggiunge -. Secondo i sindacati, questi problemi rischiano di compromettere l’accessibilità al trasporto pubblico in Puglia, con conseguenze negative sia per i lavoratori del settore che per i cittadini”.

Per questo motivo, Perrini ha chiesto un’interrogazione urgente a Debora Ciliento, assessore ai trasporti della Regione Puglia, per ottenere chiarimenti e soluzioni. Tra i punti principali dell’interrogazione, il capogruppo di FdI chiede quali misure la Regione intenda adottare per risolvere i problemi di manutenzione e rinnovamento della flotta FSE, se sia previsto un intervento straordinario per riaprire o potenziare le officine chiuse, e quali risorse saranno destinate all’acquisto di nuovi autobus. L’obiettivo è garantire un servizio di trasporto pubblico sicuro e dignitoso per tutti, soprattutto nelle zone più colpite dai disservizi.

