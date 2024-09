Gruppomarino e MV Line: collaborazione strategica alla Fiera del Levante

(Messaggio promozionale) Gruppomarino e MV Line annunciano una partnership strategica in occasione della Fiera del Levante, che si terrà dal 28 settembre al 6 ottobre.

Gruppomarino, consolidata realtà nel settore automotive e rappresentante di marchi come Renault, Dacia, Opel, Alpine e Leapmotor, unirà le forze con MV Line, azienda leader nella produzione di sistemi di schermatura solare e protezione contro gli insetti per l’edilizia domestica.

Entrambe le aziende, già sponsor della SSC Bari, collaboreranno in un’iniziativa di co-marketing che arricchirà l’esperienza dei visitatori. Nell’area espositiva di Gruppomarino, MV Line installerà la pergola bioclimatica Ischia, con lame orientabili in alluminio, offrendo un’area ombreggiata per ospitare interviste, musica dal vivo e incontri con ospiti speciali.

Questa collaborazione riflette l’impegno delle due aziende nel fornire prodotti di qualità e nel sostenere la comunità locale, promuovendo eventi che valorizzano il territorio. Il pubblico è invitato a visitare lo stand del Gruppomarino per scoprire le novità e partecipare a un ricco programma di eventi. (Messaggio promozionale)

