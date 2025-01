🔴 Diretta, Picerno-Trapani 0-0: intervallo

46’

➕ SECONDO TEMPO ➕

45’+3’ Sì chiude qui una prima frazione decisamente targata Trapani. Siciliani più pericolosi, specie dopo che il Picerno è rimasto in dieci uomini per l’espulsione di De Ciancio (36’ per doppia ammonizione). Ma la bravura di Summa e l’erroraccio sotto porta di Ciotti non hanno sbloccato lo 0-0.

45’ Sono 3 i minuti di recupero, ci si attendeva qualcosina in più.

‼️ 44’ TRAPANI: altra grande occasione per la squadra di Capuano: da due passi, Ciotti, posizionato nell’area piccola, si trova il pallone tra i piedi, ma spara sulla traversa “salvando” il Picerno.

‼️ 40’ TRAPANI: siciliani vicinissimi al vantaggio con un sinistro dal limite di Carriero, Summa vola a mettere in angolo.

‼️ 36’ PICERNO: espulso 🟥 De Ciancio per doppia ammonizione, il secondo giallo per gioco falloso. La squadra di Tomei resta in dieci uomini.

35’ PICERNO: Scambio al limite dell’area Bernardotto-Petito, il sinistro di quest’ultimo sfiora il palo.

20’ Gara molto nervosa e spezzettata, si è giocato pochissimo.

15’ Ammoniti 🟨 De Ciancio (Picerno) e Silvestri (Trapani) per reciproche scorrettezze.

6’ Si riprende a giocare dopo 3 minuti di stop per consentire le cure mediche a Franco e allo stesso Carriero.

5’ TRAPANI: ammonito 🟨 Carriero per gioco falloso.

3’ Scontro Franco-Carriero: gioco fermo perché entrambi i calciatori sono a terra.

2’ Scintille tra Celiento, difensore del Trapani, e la panchina del Picerno.

1’ Si parte. Il Trapani di Capuano gioca il primo pallone.

➕ PRIMO TEMPO ➕

PICERNO-TRAPANI 0-0

PICERNO (4-2-3-1): Summa; Pagliai, Manetta, Nicoletti, Guerra; Franco, De Ciancio; Energe, Maiorino, Petito; Bernardotto. Panchina: Merelli, Pitarresi, Esposito, Ragone, Santarcangelo, Cecere, Volpicelli, Palazzino, Maselli, Cardoni. All. Tomei.

TRAPANI (3-4-3): Ujkaj; Celiento, Malomo, Silvestri; Ciotti, Carriero, Toscano, Benedetti; Piovanello, Lescano, Fall. Panchina: D’Aniello, Seculin, Martino, Sabatino, Gelli, Karic, Saber, Spini, Crimi, Carraro, Zuppel. All. Capuano.

ARBITRO: Francesco Zago di Conegliano. Assistenti: Alessio Miccoli di Lanciano e Nirintsalama T. Andriambelo di Roma 1. Quarto ufficiale: Leonardo Mastrodomenico di Matera.

AMMONITI: Carriero, Silvestri (T).

ESPULSI: al 36’ De Ciancio (P) per doppia ammonizione.

NOTE: prima dell’inizio del match, osservato un minuto di raccoglimento per ricordare Aldo Agroppi, recentemente scomparso. Recuperi: 3’/. Angoli 2-6

