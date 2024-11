Dentalevante: oltre 500 presenze a Bari per la 29a edizione

Più di 500 professionisti hanno partecipato alla XXIX edizione di Dentalevante, l’evento annuale dedicato ai medici odontoiatri, che quest’anno ha ampliato i suoi orizzonti coinvolgendo anche medici legali e avvocati. Il tema principale è stato la responsabilità professionale, ma si è discusso anche di turismo dentale e di medicina estetica in odontoiatria.

«Questa edizione ha registrato un grande successo sia per il numero di partecipanti sia per il livello dei relatori – ha dichiarato Fabio De Pascalis, presidente dell’Associazione Nazionale Dentisti Italiani Bari-Bat –. La responsabilità professionale e il turismo dentale sono questioni di assoluto rilievo, non solo per la categoria ma per la salute pubblica».

Tra i momenti più rilevanti, l’intervento dell’eurodeputato Michele Picaro, che ha illustrato le iniziative promosse in ambito europeo per tutelare i professionisti italiani e i pazienti, citando anche il recente caso di un cittadino pugliese in coma per due mesi dopo cure odontoiatriche effettuate all’estero.

La seconda giornata è stata dedicata alla medicina estetica in odontoiatria, con contributi di esperti come la dottoressa Gabriella Grassi, che ha presentato il protocollo “Sorriso, Viso, Tu” (SVT), e il dottor Carlo Zappalà, che ha richiamato l’etica e l’armonia estetica come principi guida. Il professor Roberto Amore ha illustrato tecniche di riempimento combinate, mentre il dottor Vincenzo Ippolito ha approfondito l’uso dell’ecografia in medicina estetica facciale.

La manifestazione ha ribadito la necessità di un approccio multidisciplinare, come sottolineato dal tenente colonnello Giuseppe D’Armento, che ha tracciato un excursus storico sulla chirurgia plastica, e dal professor Emilio Nuzzolese, che ha analizzato i nuovi scenari legati alla responsabilità professionale degli odontoiatri, ora autorizzati a operare su tutto il volto.

Dentalevante si conferma un appuntamento di rilievo per il confronto e l’aggiornamento sui temi più attuali e critici del settore odontoiatrico.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author