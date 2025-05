“Manifesti sessisti per promuovere Giro d’Italia”, Emergency contesta il Comune di Torre Santa Susanna

Quest’anno, Torre Santa Susanna si prepara a vivere un evento eccezionale che attirerà l’attenzione degli appassionati di ciclismo e non solo: il 108° Giro d’Italia, una delle competizioni sportive più prestigiose al mondo. E come spesso accade in occasione di grandi eventi, non mancano le polemica. L’ultima in ordine di tempo è stata sollevata addirittura da Emergency, organizzazione internazionale che, da oltre 30 anni, si occupa portare assistenza medico chirurgica alle vittime delle Guerre, povertà e fame. La sezione brindisina dell’associazione ha inviato una lettera di protesta al Sindaco Michele Saccomanno per i manifesti affissi per pubblicizzare il Giro d’Italia nei quali è raffigurata una donna di spalle, in bici, con un pantaloncino rosa e la scritta: ‘dietro ogni curva un sogno rosa’ richiedendo “l’immediata rimozione dei suddetti manifesti pubblicitari in quanto propongono l’ennesima sessualizzazione del corpo femminile”.

LA RISPOSTA DEL COMUNE: ‘I CITTADINI NON LO RITENGONO OFFENSIVO’

Immediata la risposta dell’amministrazione comunale che chiarisce: ‘apprezzando l’attenzione riservata agli annunci festosi per il “Giro d’Italia”, che ci onora dell’attraversamento del nostro paese, si rileva, comunque, che nella opinione riscontrata nei cittadini consultati non vi è stata nessuna rimostranza di provocato scandalo, ma anzi apprezzamento per la bellezza del manifesto oggetto della Vostra considerazione’.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author