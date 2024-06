Delusione Italia: Donnarumma, Cristante e Darmian chiedono scusa

“Fa male, malissimo. Chiediamo scusa a tutti. Abbiamo deluso e loro hanno meritato, non c’è altro da dire”. Queste le parole del portiere e capitano azzurro Gianluigi Donnarumma ai microfoni Rai dopo l’eliminazione dell’Italia per mano della Svizzera agli ottavi di Euro 2024.

Dopo la netta sconfitta con la Svizzera, Bryan Cristante non si nasconde: “C’è poco da salvare, ci hanno messo sotto a livello fisico, di organizzazione e di gioco: andiamo a casa meritatamente. Dobbiamo capire dove abbiamo sbagliato e ripartire con un piglio ed energie diverse. Quando c’è tanta differenza nell’organizzazione di gioco, poi le forze calano, arrivavamo sempre in ritardo. Problemi con la preparazione? Non lo so, sono tante le cose che non sono andate bene. Sono tanti i fattori che non hanno funzionato”.

Deluso e amareggiato anche Matteo Darmian. “Ora prevale questo senso di delusione e rammarico. C’era la voglia e la possibilità di fare meglio. Purtroppo non ci siamo riusciti ed è giusto prenderci le nostre responsabilità e metterci la faccia. Dispiace e dobbiamo chiedere scusa a tutti. Non è mai piacevole perdere ed è dura quando si subiscono sconfitte del genere”.

La sconfitta contro la Svizzera ha lasciato il segno e gli azzurri sono chiamati a riflettere sugli errori commessi per ripartire con maggiore determinazione e spirito di squadra in futuro.

