Vergogna Italia: surclassata dalla Svizzera, è fuori da Euro 2024

Un’Italia pessima si ferma agli ottavi di finale di Euro 2024 di Germania, confermando una crisi di talenti che si trascina da diversi anni. Non ci ha capito nulla nemmeno Luciano Spalletti, incapace di dare una serie identità a una nazionale timida, morbida, inconsistente e che si presentava alla kermesse tedesca da campione d’Europa in carica.

Il cammino dell’Italia viene fermato da una Svizzera solida e molto ben organizzata, che ha dominato la sfida in lungo e in largo, sullo stesso campo, quello di Berlino, dove nel 2006 ci eravamo laureati campioni del mondo per la quarta volta. Con un gol per tempo (Freuler al 37, Vargas al 46’), gli elvetici si guadagnano una qualificazione ampiamente meritata tornando a battere gli azzurri dopo 31 anni.

Sarebbe auspicabile, adesso, un sussulto di orgoglio da parte di Spalletti: le dimissioni per non averci capito nulla sarebbero il minimo. Le maggiori responsabilità sono proprio le sue.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author