Spalletti sul disastro Italia: ‘Parlerò con Gravina del mio futuro’

Il tecnico commenta l’eliminazione: “Il secondo gol ci ha spezzato le gambe e loro avevano più ritmo”

Luciano Spalletti, commissario tecnico dell’Italia, ha commentato con amarezza la sconfitta subita contro la Svizzera, che ha sancito l’eliminazione degli azzurri agli ottavi di Euro 2024. “Il gol subito all’inizio del secondo tempo ci ha messo in grande difficoltà e non siamo riusciti a reagire. La differenza l’ha fatta il loro ritmo superiore già dal primo tempo, insieme alla qualità individuale dei giocatori svizzeri”, ha dichiarato Spalletti alla Rai.

“L’intensità è sempre determinante – ha aggiunto Spalletti – Questa sera ho fatto dei cambi, ma evidentemente non siamo pronti per dare di più in questo momento. Per il cammino verso i Mondiali sarà necessario avere più energia, continuità e sacrificio. Non siamo stati capaci di mantenere la pressione costante e, con queste condizioni climatiche, è diventato ancora più complicato”.

Parlando a SkySport, Spalletti ha assunto la responsabilità della sconfitta: “Le decisioni sono state mie, e discuterò con Gravina, che ha sempre mostrato grande professionalità, per valutare il futuro”.

Ha poi concluso ribadendo le difficoltà incontrate: “Il nostro ritmo è stato inferiore, abbiamo sofferto la velocità di alcune individualità svizzere. Nella partita precedente non avevo dato abbastanza tempo per recuperare, oggi sì, ma la risposta in termini di intensità è stata la stessa. Inoltre, il tempo a disposizione per conoscere meglio la squadra è stato limitato; gli allenatori precedenti hanno avuto molte più partite per fare esperimenti, e questo avrebbe potuto fare la differenza”.

