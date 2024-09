Decarbonizzazione, D’Attis alla Regione: ‘Eviti tavoli paralleli’. E su Enel: ‘Non pervenuta’

‘Evitiamo troppi tavoli o facciamo confusione’. Un invito a seguire l’iter nazionale senza disperdersi in incontri paralleli su scala locale. Il riferimento è all’ultimo tavolo regionale presieduto dal presidente della Task force per le emergenze occupazionali Leo Caroli ma non solo. L’onorevole Mauro D’Attis a gamba tesa sul tema decarbonizzazione. Assieme al collega Battilocchio, D’Attis è stato, di fatto, promotore della norma che ha istituito un comitato per Brindisi e Civitavecchia per costruire un futuro alternativo al “post-carbone.

D’Attis, inoltre, bacchetta Enel in quanto ‘ancora non pervenuta’. Di certo c’è che con questa legge e questo comitato non potrà sottrarsi in alcun modo al dialogo e al confronto. E non c’è altro tempo da perdere.

