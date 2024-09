DDL Sicurezza, Maiorano: ‘Nuove norme a tutela forze dell’ordine’

“Con l’approvazione definitiva alla Camera dei Deputati del ‘Pacchetto Sicurezza’ finalmente arriva una risposta concreta mirata a difendere e tutelare maggiormente gli uomini e le donne delle Forze dell’Ordine. Il provvedimento, che recepisce la mia proposta di legge sull’inasprimento delle pene verso chi commette reati contro le nostre forze dell’ordine, prevede tra l’altro l’introduzione delle bodycam per gli agenti, l’estensione della tutela legale per le forze di polizia e vigili del fuoco in caso di denuncia o indagine per fatti inerenti al servizio”. Così l’onorevole Giovanni Maiorano di Fratelli d’Italia, componente della IV Commissione Difesa della Camera dei Deputati e membro della Commissione Parlamentare Antimafia.

“All’interno del testo rientra anche l’azione di contrasto alle occupazioni abusive con pene più severe e sgombero immediato per chi occupa illegalmente le case. Il ‘pacchetto sicurezza’ rappresenta un segnale di vicinanza nei confronti di chi protegge ogni giorno con il proprio lavoro i cittadini italiani. Il Governo Meloni sta lavorando seriamente per restituire dignità a chi indossa una divisa e serve lo Stato con dedizione e professionalità anche attraverso nuovi strumenti di sicurezza e misure di protezione. Saremo sempre schierati dalla stessa parte, al fianco delle nostre forze dell’ordine”, conclude Maiorano.

