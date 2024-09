Protezione Civile Puglia piange Vigile del fuoco: “Un eroe”

BARI – La Sezione della Protezione Civile della Regione Puglia partecipa con profondo cordoglio al lutto per la scomparsa del Capo Reparto dei Vigili del Fuoco, Antonio Ciccorelli, tragicamente deceduto durante l’intervento di soccorso a seguito del nubifragio che ha colpito la provincia di Foggia il 17 settembre 2024.

Il Capo Reparto Ciccorelli, appartenente al Comando dei Vigili del Fuoco di Foggia, è stato travolto dall’acqua mentre prestava soccorso a un’automobile in panne lungo la statale 89. Il suo corpo è stato ritrovato a poche centinaia di metri dalla vettura. Il collega che era con lui è rimasto ferito e ora è fuori pericolo. Ciccorelli, che avrebbe compiuto 60 anni il mese prossimo e si apprestava a concludere la sua carriera, ha pagato con la vita il suo costante impegno al servizio della comunità.

«Esprimiamo la nostra vicinanza alla famiglia di Antonio Ciccorelli e a tutto il Corpo dei Vigili del Fuoco, che ogni giorno rischia la propria vita per proteggere la collettività», ha dichiarato l’ing. Barbara Valenzano, Capo della Sezione di Protezione Civile della Regione Puglia. «Il sacrificio del Capo Reparto Ciccorelli ci ricorda il valore del loro lavoro, che non conosce sosta né timore davanti alle avversità».

La Protezione Civile rinnova l’invito alla popolazione a prestare massima attenzione alle condizioni meteorologiche avverse e a seguire le indicazioni delle autorità competenti.

