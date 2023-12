Dalla tragedia della strada allo Iacovone, serata speciale per Andrea

È stato un lunedì sera speciale per Andrea Battafarano, 11enne figlio di Alberto, morto il 27 novembre scorso nel tragico incidente stradale sulla SS 100, nei pressi di Mottola, in cui hanno perso la vita altre tre persone.

Alberto era un militare del 7° Reggimento Bersaglieri della Brigata Pinerolo, di stanza ad Altamura, ed era “malato” per il Taranto. Con il suo piccolo Andrea il posto in Curva Nord era fisso ogni volta che i rossoblu giocavano in casa.

Su richiesta di Eziolino Capuano, avallata dalla società, Andrea ha fatto il suo ingresso in campo proprio in occasione del derby dello Iacovone con il Monopoli, poi vinto dal Taranto grazie a una rete di Antonini. Ha indossato la maglia degli ospiti per attraversare il prato verde e arrivare nel cerchio di centrocampo mano nella mano con Gianmarco Vannucchi, capitano rossoblu.

Una serata diversa dal solito per Andrea, un piccolo inizio per ritrovare la spensieratezza e la normalità dei suoi anni, anche se la profonda ferita aperta dal destino non si rimarginerà mai.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp