Barispac: nuovo azionariato popolare per il Bari Calcio. I dettagli

BARI – Una forma di azionariato popolare che possa coinvolgere i tifosi biancorossi nel Bari Calcio. L’idea, già proposta più volte in passato ma senza successo, viene adesso rilanciata. Si chiama Barispac.

Giovedì alle 11.00 presso Villa Romanazzi Carducci la presentazione della piattaforma alla stampa alla presenza di promotori e dei primi sostenitori. “Ogni tifoso – si legge in una nota diffusa su vari canali – potrà fare la sua ”promessa” di adesione per iniziare a pesare quanto il priscio di sentirsi per un giorno Presidente (sarebbe di base una bella iniziativa ogni socio per un Giorno Presidente Onorario) sarà presentata BARISPAC (Baresi per il Bari) progetto di azionariato diffuso per i tifosi del Bari. Il priscio può iniziare, quanto lo scetticismo che crediamo in questo caso sarà schiacciato dalla voglia del tifoso del Bari di essere una pedina della “Nuova Bari”.

