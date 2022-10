LECCE – Unione, per combattere le violenze che la libertà negata a molte donne e non solo, in Iran e Afghanistan, con questa motivazione a Lecce in molti si sono ritrovati in piazza Sant’Oronzo per esprimere vicinanza a questi popoli soprattutto dopo la morte della 22enne curda Mahsa Amini, arrestata dalla polizia morale poiché indossava il velo in maniera “scorretta”.