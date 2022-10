GUAGNANO – Un amore per la terra e per la coltivazione di vigneti, tramandata dal padre e che Andrea giovane e appassionato produttore di uva, porta avanti nonostante le difficoltà e a Guagnano è riuscito a creare un’estensione di circa 20 ettari e per far fronte ai rincari che stanno colpendo anche questo settore, grazie al progetto di rigenerazione del Dajs, ha acquistato macchinari e dispositivi tecnologici per innovare il processo produttivo e coltivare di un prodotto di qualità certificato, nel rispetto della salvaguardia ambientale, del risparmio energetico e idrico, dell’igiene e della sicurezza del lavoro.