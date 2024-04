Crotone, Zauli: ‘Non abbiamo sottovalutato il Brindisi’

Al termine del match perso 2-1 con il Brindisi, Lamberto Zauli ha commentato così ai nostri microfoni: “Non ha funzionato nulla, è una sconfitta difficile da analizzare. Non potevamo perdere questa partita, invece è successo. Di sicuro non abbiamo preso sottogamba l’impegno perché nella posizione in cui siamo non possiamo permettercelo, sapevamo che sarebbe stato difficile affrontare il Brindisi nonostante la retrocessione. Salvo solo i primi dieci minuti, in cui siamo passati in vantaggio, poi abbiamo sprecato tantissimo”.

