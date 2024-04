Brindisi, Losacco: ‘Ora siamo una mina vagante’

“Avevamo promesso si onorare il finale di stagione ed è ciò che stiamo facendo. Non abbiamo ancora finito, vogliamo continuare così. Ai ragazzi ho chiesto professionalità, queste ultime partite per loro devono essere una vetrina. Possono mettersi in mostra e dare ossigeno alla propria carriera. La retrocessione aritmetica non ha cambiato nulla, la classifica non l’abbiamo mai considerata. Sono felice della prestazione, abbiamo battuto con merito un avversario molto forte. Allo stato attuale delle cose siamo una mina vagante. Abbiamo recuperato over importanti, che per infortunio non abbiamo avuto a disposizione a lungo. La classifica è inesorabilmente negativa, ma noi vogliamo continuare a far bene in attesa della prossima stagione”. Così Nicola Losacco analizza la vittoria del suo Brindisi allo Scida di Crotone.

