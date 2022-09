Ortanova (FG) –Ancora un omicidio nel foggiano. Un ragazzo di 20 anni, Andrea Gaeta è stato ucciso a colpi di arma da fuoco nella sua auto ad Ortanova . L’agguato è avvenuto in via Saragat intorno alle 2, nella zona artigianale alla periferia del Comune. I killer lo hanno affiancato e poi hanno esploso alcuni colpi di pistola, che lo hanno raggiunto al torace. In corso le indagini dei carabinieri.