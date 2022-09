BARI – La Regione Puglia è pronta a chiedere lo stato di calamità per la grandinata che, lo scorso 19 agosto, nel Barese, ha distrutto coltivazioni e auto. Nella sede dell’assessorato all’Agricoltura un incontro per fare il punto sulla conta dei danni insieme all’assessore Donato Pentassuglia, al presidente della quarta Commissione Agricoltura, il consigliere dem Francesco Paolicelli, e i sindaci dei Comuni di Rutigliano, Casamassima, Mola di Bari, Noicattaro e Acquaviva delle fonti. Al momento si attende una relazione dettagliata dei danni, dopodiché sarà portata una delibera in Giunta regionale per sottoporla ad approvazione. “È in corso la conta dei danni che gli agricoltori hanno subito – ha detto Paolicelli – e si sta procedendo alla valutazione della richiesta dello stato di calamità. All’indomani delle forti grandinate abbiamo subito incontrato gli agricoltori e i sindaci delle città più colpite per farci portavoce delle loro richieste di aiuto. Non si esclude anche l’attivazione della misura 22 del Piano di sostegno rurale per dare un aiuto straordinario e immediato. Ci faremo inoltre porta voce a Roma, al ministero, di quanto accaduto e fare così in modo che il lavoro di mesi e mesi non venga disperso del tutto”