BARI – Un 93enne è ricoverato in gravi condizioni per le ferite riportate durante una aggressione subita all’interno di una Residenza sanitaria assistita nel quartiere San Paolo di Bari da parte di un altro ospite 84enne. L’episodio – a quanto si apprende – risale alla mattina del 30 agosto scorso. L’aggressore, hanno ricostruito fino a questo momento i carabinieri coordinati dalla Procura di Bari, avrebbe colpito il 93enne utilizzando il manico di una carrozzina per disabili. La vittima è tuttora ritenuta in pericolo di vita, ricoverata nel Policlinico di Bari. Sono in corso gli accertamenti sui motivi del gesto e sulla dinamica dei fatti.