Cristina Costantino sembrerebbe essere pronta ad una nuova avventura nel girone H di Serie D. Dopo la retrocessione in eccellenza della sua Virtus Matino, la massima dirigente dei salentini potrebbe ripartire dal Nardò, acquisendo parte delle quote societarie. Stando a quanto emerso nelle ultime ore, pare che fra le parti interessate sia stato già raggiunto un accordo. La paura di molti tifosi biancazzurri, è che la Costantino possa lasciare definitivamente la Virtus Matino, società che lei stessa ha portato in appena cinque anni dalla terza categoria in Serie D. In una recente intervista ha però parlato di ripartenza e programmazione. Ciò potrebbe comportare una permanenza a capo della Virtus Matino, a prescindere dall’acquisizione delle quote neretine. Il fatto che le due società militeranno in categorie differenti potrebbe rendere possibile questa doppia avventura.