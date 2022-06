Spunta un nome nuovo per il centrocampo della Virtus Francavilla. È quello del classe ’91 Alessandro Provenzano, ex (tra le altre) di Imolese e Lucchese, ad oggi svincolato dopo una buona stagione disputata in forza al Catania. Il mediano di origini siciliane vanta circa 200 presenze in Serie C, tra l’altro ben spalmate in tutti e tre i gironi. In Puglia ha già vestito la maglia del Martina dal 2012 al 2014, nel girone B di Serie C2. Provenzano compirà 31 anni a fine luglio, e sulle sue tracce non c’è solo la Virtus, ma anche il neo-promosso Novara. Per caratteristiche potrebbe essere un profilo perfetto per il centrocampo biancazzurro, che quasi certamente saluterà Toscano.