Criscitiello: ‘Insulti di Vicenza? Abituato a Bari e Taranto…’

Da tifoso dell’Avellino, Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, ci ha sperato, ma a spuntarla è stato il Vicenza che si giocherà la Serie B nella finale con la Carrarese. Attraverso Instagram, Criscitiello ha manifestato la sua delusione per l’eliminazione degli irpini commentando anche gli insulti ricevuti dal pubblico del Menti.

“Entrati a partita iniziata dopo 700 km. Insultati e trattati come bestiame. Eppure hanno cantato fino alla fine. Onore alla Curva Sud che da anni non molla. Troppi calciatori pagati tanto ma non da Avellino. Complimenti a Vecchi, grande allenatore, chi vince ha sempre ragione. Grazie Vicenza per l’ospitalità. Insulti e cori dei vicentini contro di me fanno parte del gioco. Gioco di cui conosco le regole; ero abituato da giovane a trasferte come Bari, Taranto, Catania e Salerno”.

