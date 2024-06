Calcio Foggia: Nicola Canonico ed Ezio Capuano “si piacciono”

FOGGIA – Dall’incubo di una mancata iscrizione, alla presentazione dei documenti per il prossimo campionato di serie C con largo anticipo. Sembra tornato il sereno in Capitanata sul piano calcistico. Nicola Canonico ha maggiori consapevolezze dopo la lunga parentesi di riflessione conclusasi con l’invito della sindaca Episcopo ad andare avanti. Probabilmente anche gli stimoli saranno maggiori per l’imprenditore barese ed è per questo che ci sono delle aspettative importanti sul piano tecnico. Abbiamo contattato Canonico che ha smentito l’interessamento per Beppe Di Bari in qualità di direttore sportivo, voce smentita dallo stesso Di Bari, mentre sul nome di Ezio Capuano per la panchina rossonera, il patron è rimasto in silenzio lasciando intendere che a breve l’incontro potrebbe esserci davvero. Certo, Capuano ha un contratto in essere con il Taranto e quindi non si può parlare ufficialmente di un avvicinamento tra le parti, ma la sensazione è che se in Riva all’Adriatico le cose non dovessero andar bene, Canonico sarebbe ben lieto di andare a prendersi un caffè con il tecnico salernitano. Se con lo zucchero o senza dipenderà dall’intesa tra le parti. Una cosa è certa: Foggia sarebbe la piazza ideale per Capuano e Capuano sarebbe un allenatore che potrebbe far tornare la fiamma e l’ardore in una piazza che mangia pane e calcio da oltre cento anni. Insomma se proprio Capuano dovesse lasciare Taranto, sarebbe bello continuare a vederlo in Puglia.

