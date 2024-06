Vicenza-Avellino, steward feriti: giudice chiede supplemento indagini

Le sanzioni del giudice sportivo dopo le semifinali dei playoff di Serie C

L.R. Vicenza-Avellino del 2 giugno 2024: il giudice sportivo, esaminata la relazione della Procura Federale riguardo agli incidenti tra alcuni tifosi dell’Avellino e due steward, rimasti feriti durante la partita, ha richiesto ulteriori indagini per chiarire i fatti, con l’obiettivo di prendere decisioni più accurate. Nel frattempo, restano in vigore le sanzioni già imposte.

L.R. Vicenza: ammenda di 3.000 euro. Per episodi contrari alle norme di ordine e sicurezza, che hanno messo a rischio l’incolumità pubblica. In particolare, i tifosi del Vicenza hanno lanciato diversi oggetti sul campo durante il match, inclusi bengala e una bottiglietta vuota, senza conseguenze gravi. Inoltre, i lanci di fumogeni dal settore Distinti hanno causato una sospensione della partita per quattro minuti.

Avellino: ammenda di 2.500 euro. Per comportamenti violenti e pericolosi dei propri sostenitori, che hanno lanciato vari oggetti sul terreno di gioco e tentato di invadere il settore riservato ai tifosi avversari. Questi episodi hanno incluso il lancio di petardi e fumogeni che hanno interrotto la partita per quattro minuti. I tifosi hanno inoltre danneggiato due casse audio nel settore ospiti.

Benevento: ammenda di 1.200 euro. Per violazioni delle norme di sicurezza. I suoi tifosi hanno acceso numerosi fumogeni e bengala prima dell’inizio della gara, causando un ritardo di due minuti nel fischio d’inizio per ripristinare la visibilità. Un fumogeno è stato anche lanciato nel recinto di gioco senza conseguenze gravi.

