Cremonese-Bari, Longo: “Buona prestazione, perdere rode sempre”

Mister Moreno Longo, malgrado il ko del campo, vede il bicchiere mezzo pieno in casa Bari dopo l’eliminazione della Coppa Italia per mano della Cremonese. In breve la sua analisi riportata dai colleghi di cuoregrigiorosso.com: “Condivido che oggi abbiamo fatto una bella prestazione, con idee e organizzazione contro una formazione di prim’ordine che si gioca la promozione. Dovremo cercare di giocare così ogni partita, in un campionato con tante squadre ottime. Le nostre caratteristiche possono permetterci di colmare il gap. Perdere rode sempre in ogni caso, soprattutto dopo una prestazione così. Sul retropassaggio (da Majer a Fulignati, ndr), è vero che è sbagliato alimentare polemica già ad agosto, ma credo che tra tutti gli arbitri qualche segnale potesse arrivare. Quello è un retropassaggio, è chiaro”.

