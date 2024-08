Il Monopoli sorprende il Foggia, 1-2 allo “Zac” e rossoneri eliminati

È il Monopoli ad aggiudicarsi il primo derby pugliese della stagione, il 2-1 sul Foggia davanti ai quasi 3700 spettatori dello “Zaccheria” vale il secondo turno di Coppa Italia contro il Trapani.

Cronaca ricca. Il primo guizzo rossonero giunge al 20′, Silvestro dalla sinistra vede l’inserimento di Zunno che anticipa un indeciso Vitale senza trovare fortuna. In sostanza regna l’equilibrio, alla mezz’ora Yeboah lascia spazio al suo destro, De Lucia non ci sta e respinge. È il preludio all’occasionissima che arriva al 36′: gran giocata di Viteritti che penetra e libera Battocchio che fallisce un rigore in movimento, Parodi a ridosso della linea salva il Foggia. Altro lampo biancoverde al 43′, traversone di Pace per il mancino al volo di Viteritti, sempre attento l’estremo difensore rossonero. Partita godibile ma senza gol all’intervallo.

Tascone dà il via alla ripresa al 48′ con una conclusione potente ma tra le braccia di Vitale, puntuale la risposta del Monopoli, pochi istanti dopo, con la botta di Vazquez. I biancoverdi sembrano più in palla e infatti passano al 53′: Viteritti è in serata, imbeccata per Yeboah che invita De Lucia ad un altro prodigioso intervento, Vazquez è lesto però a poggiare in rete la palla del vantaggio. Il Foggia reagisce ma poi rischia grosso, prima l’incornata di Sarr al 54′, poi il miracolo di De Lucia che al 57′ evita la doppietta di Vazquez salvando una difesa spaccata in due dall’argentino. I satanelli provano a prendere in mano la gara ma senza successo, nessun pericolo dalle parti di Vitale fino al raddoppio del Gabbiano: al 77′ break di Grandolfo, palla su Bulevardi che scarica sotto il sette, De Lucia non può nulla, 0-2 allo “Zaccheria”. Reazione rabbiosa, al 79′ Vitale respinge la girata dell’ex Santaniello, Emmausso murato in angolo. 87′, Santaniello si libera dell’avversario, Zunno trova i guantoni del portiere, Emmausso insiste ma Pace salva sulla linea. L’ex Messina sarà più fortunato e riaprirà il match pochi istanti dopo, Vitale dice ancora di no a Santaniello ma questa volta Emmausso è puntuale nel tap-in e risveglia lo “Zaccheria”. Finale intenso, al 91′ la palla del pari è proprio sui piedi del numero novanta che colpisce troppo d’esterno. Nei minuti che restano i dauni ci mettono il cuore ma non basta, esordio da dimenticare per Brambilla, primo sorriso invece per Colombo, il Monopoli va avanti ed è atteso dal Trapani.

FOGGIA 1-2 MONOPOLI

Foggia (4-2-3-1): De Lucia; Salines, Camigliano, Parodi, Silvestro; Pazienza (40’st. Agnelli), Tascone; Zunno, Orlando (19’st. Emmausso), Millico (29’st. Ascione); Sarr (19’st. Santaniello). All. Brambilla.

Monopoli (3-4-2-1): Vitale; Cascella, Bizzotto, Ferrini (40’st. Angileri); Viteritti, Battocchio, Calvano (12’st. De Risio), Pace; Borello (22’st. Bulevardi), Yeboah (40’st. Bruschi); Vazquez (12’st. Grandolfo). All. Colombo.

Arbitro: Angelillo di Nola.

Ammoniti: Bizzotto (M), Viteritti (M), Pazienza (F).

Marcatori: 8’st. Vazquez (M), 32’st. Bulevardi (M), 43’st. Emmausso (F).

Angoli: 6-2

