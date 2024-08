Il Potenza batte di misura il Cerignola: basta il solito Caturano

Primo impegno ufficiale per Potenza e Cerignola che si affrontano nel primo turno eliminatorio della Coppa Italia. L’allievo, Pietro De Giorgio, che affronta il maestro, Giuseppe Raffaele, entrambi motivati e vogliosi di mettere subito in pratica il lavoro fatto durante la preparazione pre season. Sfida mai banale quella tra lucani e pugliesi che parte subito su buoni ritmi.

La prima occasione del match è di marca ospite con Ligi che al settimo, dagli sviluppi di un calcio d’angolo, di testa manda la palla di poco alta sulla traversa. Al 17esimo Potenza vicinissimo al vantaggio con D’Auria, che da posizione defilata, colpisce il palo alla sinistra di Saracco. Risponde Campomaggio tre minuti dopo con un destro dal limite al volo che obbliga Cucchietti alla respinta bassa. Sul capovolgimento di fronte è Caturano (1-0), servito da Felippe, a portare in vantaggio i padroni di casa con un mancino rasoterra che non lascia scampo all’estremo difensore gialloblu. Al minuto 26 corner per gli ospiti: Sainz Maza dalla bandierina la mette in mezzo e Gagliano di testa la manda fuori di un soffio. Al 33esimo è Di Grazia a provarci dal vertice sinistro dell’area ma il pallone termina di poco fuori. Occasionissima due minuti dopo con Caturano che cerca la finezza di tacco su una bella palla messa in mezzo da Di Grazia, ma Saracco non si fa sorprendere. Al 40esimo ci prova Sainz Maza da calcio piazzato ma alza troppo la mira. Tre minuti dopo Coccia spreca una ghiottissima occasione non trovando lo specchio della porta da buona posizione.

Nella ripresa il Potenza potrebbe subito raddoppiare con D’Auria che dopo 60 secondi, a tu per tu con Saracco, calcia debolmente sprecando una ghiottissima occasione. Al 51esimo ancora Potenza con Di Grazia che da calcio piazzato impegna il numero 12 pugliese alla deviazione. Al 62esimo primo corner per il Potenza con Castorani che ci arriva senza trovare lo specchio della porta. Al 71esimo Cucchietti salva il risultato ipnotizzando Vono che spreca malamente il retropassaggio involontario di Verrengia. A 5 minuti dal 90esimo Gonnelli scheggia la traversa dagli sviluppi del settimo corner di marca gialloblu.

Non bastano i 6 minuti di extra time per far cambiare il risultato finale. L’allievo supera il maestro: il Potenza batte di misura un Cerignola che ha sprecato diverse occasioni per poter riaprire la partita. Lucani che passano meritatamente il turno grazie alla prime rete del capitano, Salvatore Caturano, e affronteranno il 18 agosto la vincente tra Benevento e Taranto.

IL TABELLINO DI POTENZA – CERIGNOLA (1-0)

Sabato 10 agosto 2024, ore 21.00, stadio “A. Viviani”: 1° Turno Eliminatorio Coppa Italia

POTENZA (4-3-3): Cucchietti; Novella, Sciacca, Verrengia, Burgio; Castorani, Felippe (89’ Firenze), Erradi (65’ Ghisolfi); D’Auria (89’ Sbraga), Caturano (83’ Vilardi), Di Grazia (65’ Rossetti).

A disp.: Galiano, Galletta, Ferro, Mazzocchi, Schimmenti, Rillo, Landi.

All.: De Giorgio

CERIGNOLA (3-5-2): Saracco; Ligi (64’ Martinelli), Visentin, Gonnelli; Coccia, Tascone (57’ Paolucci), Capomaggio, Sainz Maza (57’ Bianchini), Russo (64’ Di Dio); Vono, Gagliano (76’ Jallow).

A disp.: Greco, Fares, Tentardini, Carnevale, Iurilli, Ianzano, Carrozza, Ingrosso.

All.: Raffaele

Arbitro: Castellano (Nichelino)

Guardalinee: Vitale (Salerno) – Ciannarella (Napoli)

Quarto Uomo: Manzo (Torre Annunziata)

POTENZA 1 – 0 CERIGNOLA

MARCATORI: 21’ Caturano

AMMONITI: 37’ Felippe, 40’ Novella, 84’ Verrengia, 95’ Ghisolfi, 96′ Bianchini, 96′ Sciacca, 96′ Visentin

ESPULSIONI:

CORNER: 1 – 8

RECUPERO: 0’ – 6’

SPETTATORI: 1837

INCASSO: euro 14.416

