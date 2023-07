Corridoio 8, Caroppo (FI): Grazie a Tajani per traguardo non scontato, opportunità straordinaria per imprese salentine

– “Ringrazio sentitamente il Ministro degli Esteri Antonio Tajani per aver sostenuto in maniera decisiva l’attivazione del Corridoio 8 e fatto in modo che Brindisi e il Salento ne siano il casello d’ingresso. È un’opportunità straordinaria soprattutto per le nostre imprese che in questo modo potranno connettersi con i Balcani, potenziare il trasporto delle merci e aumentare i flussi commerciali. Un traguardo non scontato, dopo anni in cui il progetto del Corridoio 8 era stato colpevolmente abbandonato; dopo anni di dichiarazioni roboanti sulla Puglia “Ponte del Mediterraneo” poi puntualmente finite nel nulla. Con il vertice di Brindisi di oggi tra Italia, Albania, Bulgaria e Macedonia del Nord si cambia nettamente passo e si passa finalmente ai fatti concreti”. Così in una nota il deputato di Forza Italia e Capogruppo in Commissione Trasporti, Andrea Caroppo.

About Author

Maria Teresa Carrozzo Maria Teresa Carrozzo si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud. See author's posts

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp