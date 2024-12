Piano Salva Casa, Salvini: ‘Non è un condono’

Il vicepremier Matteo Salvini, intervenendo al Consiglio Nazionale Fiaip, ha ribadito che il “Piano Salva Casa” non può essere definito un condono, ma rappresenta un’opportunità concreta per milioni di italiani. “Si tratta di un decreto che aiuterà milioni di famiglie, affrontando le piccole difformità interne di molti immobili. Da anni queste situazioni bloccavano milioni di case che non potevano essere né vendute né acquistate”, ha spiegato Salvini.

La norma, secondo il ministro, consentirà ai comuni di regolarizzare le piccole irregolarità edilizie, generando entrate per le casse comunali e sbloccando il mercato immobiliare. “Con questo decreto i cittadini potranno finalmente vendere e comprare, i professionisti torneranno a lavorare e il settore casa sarà aggiornato al 2024”, ha sottolineato.

Salvini ha poi annunciato che entro Natale tutti i comuni italiani riceveranno un vademecum operativo per gestire le richieste e incassare le somme dovute, accelerando l’applicazione della norma.

