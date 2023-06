Cori, applausi, lacrime e sorrisi per l’addio a Silvio

DA MILANO – “Grazie, Silvio”. “Un presidente, c’è solo un presidente…”. “Il più italiano di tutti gli italiani”. Cori, applausi, lacrime. M anche sorrisi. Una Piazza del Duomo stracolma di gente ha voluto salutare per l’ultima volta Silvio Berlusconi, morto a 86 anni dopo aver combattuto contro una leucemia. Non solo, all’interno del Duomo esponenti della politica, dello sport, dello spettacolo e dell’imprenditoria italiana lo hanno omaggiato per l’ultima volta, con la consapevolezza che si è chiusa un’epoca, un pezzo di storia italiana. Applausi, tanti applausi all’arrivo e al commiato del feretro. La commozione della famiglia Berlusconi: la primogenita Marina, la compagna Marta Fascina e il figlio Pier Silvio hanno trattenuto a stento le lacrime. E intanto, il carro funebre con il feretro di Silvio è tornato a Villa San Martino di Arcore ed entro le prossime 48 ore sarà cremato a Valenza.

“Grazie Silvio. Non ti dimenticheremo”. Lo scrive sui social la premier Giorgia Meloni, poco dopo i funerali di Stato del fondatore di Forza Italia. “Ti renderemo orgoglioso”, si legge nel post con un video che ripercorre alcuni momenti della vita del Cavaliere: dal discorso della sua discesa in politica, che si conclude con l’immagine del grande tricolore usato in una manifestazione di FdI: “Abbiamo iniziato questo cammino molti anni fa. Abbiamo percorso strade diverse. Ma l’obiettivo era, è e rimarrà comune. Rendere l’Italia fiera e capace di stupire il mondo. Grazie Silvio. Ti renderemo orgoglioso”.

“Silvio Berlusconi è stato certo un uomo politico, è stato certo un uomo d’affari, è stato certo un personaggio alla ribalta della notorietà. ma in questo momento di congedo e di preghiera, che cosa possiamo dire di Silvio Berlusconi? È stato un uomo: un desiderio di vita, un desiderio di amore, un desiderio di gioia. E ora celebriamo il mistero del compimento. Ecco che cosa posso dire di Silvio Berlusconi. È un uomo e ora incontra Dio”. Lo ha detto l’arcivescovo di Milano monsignor Mario Delpini nell’omelia pronunciata in Duomo in occasione dei funerali di Stato.

