Bari, tassista accoltellato: il video shock (immagini forti)

Un tassista di 34 anni è stato brutalmente aggredito nella serata di domenica 8 dicembre a Bari, in via Picone, mentre era in servizio.

L’uomo, alla sua prima settimana di lavoro, è stato ferito al braccio destro, al dorso e al volto da uno dei due giovani saliti a bordo del taxi. L’aggressione è avvenuta intorno alle 20.40: un uomo, 30enne, ha estratto un coltello e colpito ripetutamente l’autista, prima di fuggire insieme alla complice, una donna di 31 anni. Entrambi sono stati arrestati e dovranno rispondere di tentata rapina aggravata e lesioni personali.

Il tassista è stato trasportato in codice giallo al Policlinico di Bari: le ferite riportate hanno richiesto 120 punti di sutura prima di essere dimesso alle 5.00 di lunedì 9 dicembre.

“Abbiamo più volte denunciato la mancanza di sicurezza durante i turni notturni, ma ci è stato rimproverato che ci sono poche auto in servizio di notte”, ha dichiarato Alessandro Di Bari, presidente della cooperativa dei tassisti.

Di seguito, il video dell’aggressione: ⚠️ ATTENZIONE ⚠️: IMMAGINI FORTI

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author