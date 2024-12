Tragico schianto sulla statale, chi sono le due vittime: piangono Francavilla e Latiano

FRANCAVILLA FONTANA – Sono il 25enne di Francavilla Fontana Francesco Giumentaro e la 24enne di Latiano Ilaria Gallone le due vittime del tragico incidente stradale registrato all’alba di oggi sulla Strada Statale 7, all’altezza dello svincolo per la Zona Pip della Città degli Imperiali. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della locale compagnia, sul posto con Guardia di Finanza, vigili del fuoco e 118, nel sinistro non sono stati coinvolti altri mezzi.

La coppia di ragazzi è morta sul colpo, dopo il terribile impatto tra l’Audi A4 guidata da Giumentaro con il guard rail. Per i due giovani, all’arrivo dei soccorsi, non c’era più nulla da fare. Le salme sono state restituite alle famiglie per la celebrazione dei funerali. L’ultimo saluto a Francesco domani pomeriggio, alle 15,30, nella chiesa della Croce di Francavilla. Sempre domani, sempre alle 15.30, il rito funebre per Ilaria, nella chiesa del Sacro Cuore di Latiano.

