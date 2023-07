Corato, quinta edizione del Gusto Jazz Festival

CORATO – Nicky Nicolai, Serena Brancale, Simona Bencini, Kelly Joyce ma non solo. Sarà un’edizione a trazione femminile la quinta di GustoJazz, la kermesse musicale che inizia questo fine settimana a Corato, nel nord Barese. Unica e originale eccezione al maschile, il concerto di Joe Bastianich accompagnato dalla band La Terza Classe. Otto giorni che celebrano il connubio ideale tra la musica jazz in tutte le sue declinazioni, l’enogastronomia e la promozione del territorio. Una quinta edizione particolarmente ricca, itinerante nelle varie piazze del centro, per offrire ai coratini e ai turisti un ampio ventaglio di concerti, incontri e degustazioni enogastronomiche, tra aperitivi e coocking show.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp