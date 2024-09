Controlli Polizia nella BAT, nel mirino monopattini e bici elettriche

Nei giorni scorsi, nelle città di Andria, Barletta e Bisceglie, donne e uomini della Questura di Via dell’Indipendenza, coadiuvati da equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Bari e da personale della Polizia Locale dei tre comuni federiciani, hanno effettuato mirate attività di controllo a veicoli, bici elettriche e monopattini, con particolare attenzione ai centri storici cittadini, per verificare il rispetto della normativa stradale prevista in materia.

Le bici elettriche o, tecnicamente, i veicoli a pedalata assistita consentiti, sono solo quelli dotati di un motore ausiliario elettrico, con potenza massima pari a 0,25 kw, la cui alimentazione è progressivamente ridotta e, infine, interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h. Pertanto, affinché si possa parlare di bicicletta elettrica, è necessario che il veicolo si muova esclusivamente utilizzando i pedali, anche nel caso in cui esista un motore ausiliario che faciliti la pedalata.