SAN GIORGIO IONICO- Proseguono i controlli disposti dal comando provinciale carabinieri di Taranto, che hanno visto impegnati i militari della compagnia carabinieri di Martina Franca: il reparto ha attuato un servizio coordinato con serrati controlli nel centro abitato del comune di San Giorgio Jonico, al fine di rafforzare il concetto di “sicurezza percepita” in quella cittadina.

E così, i Carabinieri, affiancati da Nil e Nas di Taranto, hanno effettuato due ispezioni ad altrettanti locali del centro abitato di San Giorgio Jonico e Carosino. Presso quest’ultimo centro, hanno proceduto nei confronti di una 52enne che, in qualità di legale rappresentante di una impresa esercente l’attività di bar e ristorazione, è incorsa in alcune violazioni al Testo Unico sulle norme relative alla salute e sicurezza dei lavoratori, tra cui l’aver impiegato un lavoratore in nero perché non assunto. All’esito del controllo, è stato comunque imposto all’amministratore un termine perentorio per il corretto adempimento delle prescrizioni di legge, in mancanza del quale verrà adottato il provvedimento di sospensione cautelare dell’attività imprenditoriale, e comminate una sanzione penale di 22.600 euro e una amministrativa di 8.600 euro.

Si è poi proseguito con un imponente dispositivo finalizzato alla prevenzione e controllo alla circolazione stradale: sono stati organizzati due posti di controllo a doppio senso di marcia, che hanno consentito di controllare ben 36 autovetture, identificare 44 persone, e comminare 5 sanzioni al Codice della Strada, tra cui il mancato uso delle cinture di sicurezza e la mancanza della revisione periodica.

Nel corso del servizio, i militari della sezione operativa hanno proceduto a diverse perquisizioni, una delle quali, domiciliare, è risultata essere positiva: è stato infatti deferito in stato di libertà un 44enne di Carosino, che deteneva 3,4 grammi di eroina, 0,2 di marijuana, 125 ml di metadone e 19 cartucce per fucile calibro 12.