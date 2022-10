Taranto sconfitto a Latina, ma restano dubbi sul gol annullato a Lamonica (highlights)

LATINA – Sconfitta esterna che brucia, i rossoblù si sono visti annullare un gol di Lamonica nei minuti di recupero. Primo tempo in equilibrio, nella ripresa il Latina resta in dieci per l’espulsione di Carletti ma segna il gol decisivo due minuti dopo il cartellino rosso. Trauma cranico per il portiere Vannucchi, costretto a restare nelgi spogliatoi durante l’intervallo. Ricoverato in ospedale in osservazione.