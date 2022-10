PAGANI – Notte fonda per il Foggia. Terza sconfitta consecutiva, penultimo posto in classifica e segnali di ripresa inesistenti dopo il cambio di allenatore. A Pagani vince 2-0 la Gelbison che coglie il terzo successo di fila e vola in zona playoff grazie alle vittorie contro tre pugliesi: Taranto, Cerignola e appunto Foggia. Gallo comincia con il 4-3-2-1: Schenetti e D’Ursi supportano Ogunseye. Out nel riscaldamento Peralta, scelto per scendere in campo dall’inizio al posto dell’ex Entella. Prima occasione rossonera dopo 3 minuti: Ogunseye di testa fallisce di pochissimo il bersaglio da pochi passi. Al quarto d’ora è Schenetti a provarci: doppio dribbling e traversone, ma la difesa della Gelbison sbroglia. Sale in cattedra D’Agostino al 44’ rispondendo in tuffo alla conclusione dai 20 metri di Petermann. Il Foggia praticamente si spegne qui. Dopo 7’ della ripresa passa la Gelbison. Da un’uscita difensiva Nunziante trova un gran pallone per Faella che sorprende la difesa rossonera e gela Nobile da pochi passi. 13 minuti più tardi il raddoppio: Fornito di testa pennella per la testa di Gilli che salta più in alto di tutti e la mette alle spalle di Nobile. Gallo mischia le carte con i giovani Tonin, Iacoponi, Peschetola, Chierico e Frigerio ma i suoi producono poco. Finisce 2-0 e la sfida al Crotone di sabato prossimo arriva nel momento più difficile della stagione.