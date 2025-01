Continuità territoriale per Brindisi: Emiliano sollecita Salvini

Dopo l’inserimento dell’aeroporto di Brindisi tra quelli beneficiari della “Continuità territoriale” nella Legge di Bilancio, il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano e l’assessore ai Trasporti Debora Ciliento hanno scritto al ministro delle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini. La richiesta è di convocare e presiedere una “Conferenza dei Servizi” per definire gli oneri di servizio pubblico (Osp) sui collegamenti aerei da e per Brindisi.

In alternativa, la Regione ha chiesto di essere delegata a presiedere la Conferenza, così da individuare rotte e parametri per l’imposizione degli Osp. La Regione Puglia, in una nota, sottolinea l’importanza della continuità territoriale per l’Aeroporto del Salento e sollecita il governo ad avviare le procedure di confronto.

“Rimaniamo pienamente disponibili a collaborare con il Mit”, si legge nel comunicato, aggiungendo che attività analoghe sono in corso per Foggia e Taranto-Grottaglie, supportate da studi commissionati a un prestigioso istituto di ricerca del settore trasporti.

