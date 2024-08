Consigli di risparmio: come dare un taglio ai costi dell’auto

Possedere e mantenere un’auto, oggi più che mai, impatta molto sul bilancio familiare. Proprio per questo i consumatori hanno iniziato ad adottare una serie di strategie per ridurre questi costi senza sacrificare le esigenze di mobilità.

Per iniziare, uno dei modi più efficaci per risparmiare è utilizzare i mezzi della tecnologie, siti e piattaforme online, come ad esempio il comparatore di assicurazioni auto ComparaSemplice.it, uno strumento che consente di trovare le offerte sul mercato più adatte alle proprie esigenze e scegliere, in pochi click, la polizza più conveniente e che risponde meglio a queste necessità, in modo da essere protetti risparmiando.

Auto usate o altre opzioni

L’acquisto di un’auto usata è una delle prime considerazioni da prendere in esame quando si pensa al risparmio. A testimoniarlo è l’Indice AGPI di AutoScout24, che mostra come il prezzo delle auto usate nel primo trimestre del 2024 è sceso del -1,1% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno e del -3,6% rispetto al trimestre precedente. Tutto ciò ha favorito questo tipo di transazioni nei primi mesi dell’anno.

Se non si riesce comunque a comprare un’auto, ma questa rimane una necessità, è possibile valutare anche le opzioni alternative di mobilità, come il car sharing o le varie forme di noleggio.

Manutenzione e cura dell’auto

Una manutenzione regolare e preventiva è essenziale per ridurre i costi a lungo termine associati alla tua auto. Questo è particolarmente vero in un periodo storico in cui la spesa per il mantenimento dell’auto è in crescita, con un valore stimato di +4,8% rispetto a dieci anni fa, secondo Federcarrozzieri.

Effettuare controlli periodici, cambiare l’olio e i filtri regolarmente, e mantenere gli pneumatici alla giusta pressione può prevenire guasti costosi e migliorare l’efficienza del carburante. Inoltre piccoli interventi fai-da-te, come la sostituzione dei tergicristalli o delle lampadine possono contribuire a ridurre, anche se di poco, il costo annuo di mantenimento dell’auto.

Guidare in sicurezza

Guidare in modo sicuro, evitando accelerazioni e frenate brusche, fa consumare meno carburante e produce tanti altri effetti positivi. Difatti l’auto va incontro a minore usura, e questo si traduce in un risparmio di lungo periodo. Il rispetto dei limiti di sicurezza, delle indicazioni stradali a terra e delle norme di circolazione, inoltre, non espone al rischio di multe salate o peggio, di incidenti. Insomma, non c’è davvero nessun valido motivo per non guidare in modo civile e rispettoso delle regole.

Pianificazione delle spese di viaggio

Oggi esistono tantissime app che permettono di pianificare i viaggi, considerando costi di casello, carburante, durata e soste. Sono davvero molto utili anche per identificare gli itinerari che, in base a precise condizioni stradali, favoriscono un ridotto consumo di carburante.

A volte si può avere l’impressione di dover allungare molto il tragitto anche se, in realtà, questi percorsi favoriscono il transito senza pedaggi e l’utilizzo di strade statali o provinciali. Se la durata del viaggio è indifferente, questo tipo di percorsi favorisce un risparmio considerevole sui lunghi spostamenti in auto.

Ridurre i costi assicurativi

Trovare la polizza assicurativa giusta può fare una grande differenza nei costi complessivi di un’auto. Come menzionato all’inizio, utilizzare un comparatore di assicurazioni auto permette di confrontare diverse offerte e scegliere quella più conveniente.

Non solo: sul web è possibile consultare gli aggiornamenti e le norme proposte dall’Istituto di Vigilanza sulle assicurazioni, l’Ivass, e verificare l’avvenuta attivazione della polizza RC e delle eventuali garanzie accessorie aggiunte al pacchetto.

