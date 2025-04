Funerali Papa Francesco: il sentimento dei fedeli salentini

Il Salento si stringe nel dolore per la perdita di Papa Francesco nel giorno dei suoi funerali. Tante le comunità parrocchiali e i fedeli che nelle ultime ore si sono riuniti nelle proprie chiese per vegliare e pregare per il Santo Padre.

La sua semplicità e il ricordo della sua visita alla tomba di Don Tonino Bello rivivono nelle parole di un fedele.

E nel dispiacere si fa largo anche l’attesa per capire chi verrà dopo Bergoglio.

