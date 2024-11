Concessioni balneari, Emiliano incontra gli imprenditori pugliesi

Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia, ha incontrato, nella mattinata di venerdì 15 novembre, una delegazione di imprenditori del settore balneare, aderenti alla Sib Confcommercio, per discutere delle implicazioni della nuova legge nazionale sulle concessioni balneari.

“Abbiamo tutto l’interesse a mantenere un rapporto corretto con chi opera in questo settore, fondamentale per garantire la manutenzione e l’agibilità delle spiagge, un compito che spesso i Comuni non riuscirebbero a gestire da soli”, ha dichiarato Emiliano.

Durante l’incontro, è stata sollevata la questione del trasferimento della proprietà delle spiagge dal demanio statale a quello regionale, un tema che sarà portato all’attenzione della Conferenza delle Regioni.

Gli imprenditori balneari hanno inoltre richiesto alla Regione di inviare un atto di indirizzo ai Comuni per sospendere le gare, in attesa del decreto governativo che definirà i criteri per gli indennizzi, come stabilito dalla legge recentemente approvata.

